Гастроли Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева - в Португалии и Испании

Гастроли Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева (художественный руководитель и директор, с 2007 года - Елена Щербакова) в Португалии состоятся в рамках празднования 240-летия установления дипломатических отношений между Россией и Португалией и при поддержке посольства России в Португалии.

В программе концерта под названием «Танцы народов мира» - коронные номера ансамбля, ставшие визитными карточками коллектива, поистине мировой классикой: в I-м отделении - русский танец «Лето», Калмыцкий танец, «Татарочка», сюита молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия», «Жок», старинная городская кадриль из цикла танцев «Картинки прошлого», легендарная хореографическая картина «Партизаны»; во 2-м отделении - хореографическая картина «Футбол», адыгский танец «Тляпатет», сюита греческих танцев «Сиртаки», сюита мексиканских танцев «Сапатео», «Авалюлько», Арагонская хота, танец аргентинских пастухов «Гаучо», а завершит выступление фрагмент флотской сюиты «День на корабле» - знаменитое моисеевское «Яблочко».

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева -первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. Виртуозная техника, мастерство и оригинальная творческая импровизация народных стилей разных стран заставили рукоплескать этому ансамблю весь мир.

Еще одна важная заслуга Ансамбля народного танца - создание уникальной моисеевской Школы танца, первой в мире профессиональной школы-студии при ансамбле (1943). И сейчас, после ухода из жизни (в 2007 году) бессменного руководителя ансамбля Игоря Александровича Моисеева, сумевшего превратить народный танец в серьезный профессиональный жанр мировой хореаграфии, уровень коллектива по-прежнему служит непревзойденным эталоном.

Сегодня труппа ансамбля состоит из около ста универсальных танцовщиков-актеров, способных на высоком исполнительском уровне воплотить сложные хореографические задачи, обладающих умением перевоплощения, владеющих искусством танца в образе и национальном характере. Звание «моисеевца», танцовщика моисеевской школы является синонимом высокого профессионализма, лучшей рекомендацией в любом хореографическом коллективе в любой точке планеты.

Созданный в далеком 1937 году (в конце сентября с.г. открыт уже 83-й концертный сезон на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского, в котором ансамбль работает с 1940 года), ансамбль имени Игоря Моисеева первым из профессиональных ансамблей народного танца, в 1967 году, был удостоен звания академического. Он по праву был и остается визитной карточкой СССР, а теперь России за рубежом. Кстати, это первый советский коллектив, который в период «железного занавеса» выпустили на гастроли в капстраны. В 1945-м артисты ансамбля впервые выступили в Финляндии, в 1955-м - в в Париже и Лондоне. Триумф советской танцевальной школы послужил первым шагом к разрядке международной напряженности. В 1958 году ансамбль Игоря Моисеева также первым из отечественных коллективов выступил в США. Успешные гастроли растопили лед недоверия к СССР и стали основой налаживания новых, конструктивных отношений между двумя странами. В 1989 году сразу после гастролей ансамбля в Израиль между Россией и Израилем были установлены дипломатические отношения.

За рекордное количество гастролей по России и за рубежом ансамбль Моисеева занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, ранее коллектив уже посещал с гастролями Португалию (2001 г.) и Испанию (1982 г.).

На этот раз концерты в Португалии состоятся в Salão Preto & Prata Казино Эшторила, (муниципалитет Кашкайш, округ Лиссабон) 20 и 21 ноября 2019 г. Начало - в 21.30.

Стоимость билетов, которые, в том числе, можно приобрести на сайте https://ticketline.sapo.pt/evento/igor-moiseyev-ballet-44197 - от 30 до 100 евро

График выступлений в Испании: 24 ноября - Севилья; 26 ноября - Мурсия; 28 ноября - Памплон; 30 ноября - Сан-Себастьян; 2 декабря - Мадрид; 4 декабря - Сарагоса.