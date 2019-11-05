Гастрономический фестиваль «Звездный маршрут» на Мадейре

В нем принимают участие более 150 национальных и иностранных шеф-поваров, награжденных звездами Мишлен.

В этом году «Звездный маршрут» снова будет проходить в Il Gallo d’Oro – единственном ресторане Мадейры, удостоенном звезды Мишлен c 6 по 9 ноября 2019.

Ведущим этого фестиваля для гурманов будет шеф-повар Бенуа Синтон, пишет votpusk.ru.

Мероприятие включает серию ужинов с дегустационным меню, совместно подготовленным несколькими шеф-поварами из разных стран, а также мастер-классы, семинары, дегустации вин и экскурсии, посвященные знакомству с местной гастрономией.