Где встречают Новый год португальцы

Однако это не означает, что граждане готовы сильно раскошелиться: многие планируют организовать вечеринку без ущерба для бюджета. Фактически, согласно исследованию Cetelem, 3/4 португальцев решили провести новогоднюю ночь дома - у себя или у своих друзей. Тем не менее, это предпочтение особенно заметно в возрастных группах от 35 лет, в то время как молодежь предпочитает встречать Новый год на улице (11% из категории от 18 до 24 лет) или в местах развлечений, таких как дискотеки (14% в той же возрастной группе).

Тем не менее, некоторые «счастливчики», которых не смущают дополнительные расходы, cобираются, по традиции, войти в Новый год вдали от дома, поэтому неудивительно, что отельеры указывают на высокую занятость номеров, к примеру, в Лиссабоне называется цифра в 93%. Практикуются поездки как по стране, так и за границу. Самым экономичным «дальним» направлением для жителей Лиссабона, несомненно, является Порту с ценами на проезд около 60 евро (туда и обратно). Гости северной столицы смогут красиво встретить Новый год на Avenida dos Aliados и посмотреть фейерверк на мосту Д. Луиша.

Для тех, кто решили отправиться за пределы Португалии и позаботились о авиабилетах заранее, стоимость перелета в такие города, как Барселона, Париж, Лондон и Амстердам, составила от 100 до 150 евро, в Мадрид - 85 евро.