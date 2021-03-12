Германия снимает запрет на авиаперевозки в Португалию

Об этом говорится в сообщении португальского министерства иностранных дел.

Согласно сообщению министерства, это решение положило конец «запрету на транспорт», который не позволял людям выезжать из Португалии.

Несмотря на это, Германия по-прежнему определяет регионы Лиссабон, Вале-ду-Тежу, Мадейра и Алгарве как «зоны риска».

«Любой, кто приехал из этих регионов и едет в Германию, должен предъявить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус в течение первых 48 часов после въезда на территорию Германии и соблюдать карантин в соответствии с правилами страны. Эти требования не распространяются на тех, кто прибывает из этих регионов только транзитом через Германию, направляясь в другую страну», - говорится в сообщении МИД.

Изменение статуса начинает действовать со следующего воскресенья, поскольку власти Германии рассматривают «зоны, свободные от риска», на архипелаге Азорских островов и в регионах Алентежу, Центра и Северной Португалии.

С 30 января Германия запретила пассажирам въезд в Португалию , поскольку страна фигурирует в списке «районов с вариантами Covid-19».

Согласно интернет-порталу немецкой авиакомпании Lufthansa, только лица с немецким гражданством или имеющие вид на жительство в стране могут въехать в Германию, если они путешествуют из одной из этих областей.