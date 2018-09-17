Гибель португальца в Манчестере: ведется следствие...

В тот день, около 23:30, полиция прибыла была по вызову в г. Олдхем (регион Большого Манчестера на севере Англии) в связи с «бытовым инцидентом».

После задержания португальца Андре Моура доставили в полицейском фургоне в участок Эштон-под-Лайн, где его затем обнаружили без сознания.

Скорая помощь отвезла 25-летнего мужчину в больницу Тэмсиде, где на следующий день,около 01:30 ночи, было констатирована его смерть.

Первое вскрытие не выявило причин смерти, поэтому власти ждут результаты дальнейших тестов, включая токсикологический.

Независимое агентство по оценке поведения полицейской деятельности (IOPC) начало расследование и, тем временем, собрало и проанализировало изображения с камер видеонаблюдения, кадры с камер, используемых непосредственно полицейскими, и видео, сделанные гражданами на мобильные телефоны, а также показания соседей и независимых свидетелей.

«Расследование касается десяти полицейских, при этом трое агентов были проинформированы о том, что против них начато уголовное расследование, а остальные семь были проинформированы о том, что их поведение может считаться серьезным проступком», - заявили в IOPC.

Региональный директор IOPC Аманда Роу заявила, что семья Андре Моура была проинформирована о начале расследования.

«Это очень серьезный и сложный случай с участием большого числа сотрудников, который требует обстоятельного и строгого независимого расследования», - добавила Аманда Роу.