Гимарайш поборется за звание Зеленой столицы Европы в 2025 году

Вторник, 29 Август 2023 Португалия

Гимарайш поборется за звание Зеленой столицы Европы в 2025 году

Победителя объявят 5 октября 2023 года на торжественной церемонии в Таллине, нынешней зеленой столице Европы.

Грац (Австрия), Гимарайш (Португалия) и Вильнюс (Литва) стали финалистами на звание Зеленой столицы Европы 2025 года.

Грац добился особенных успехов в реализации «зеленых» инициатив. Например, по средам в городе проходит акция Veggie-Day, которая призывает жителей и гостей города отказаться от мяса. Грац активно поддерживает городское сельское хозяйство: в черте города расположено около 350 ферм, производящих широкий ассортимент высококачественной продукции.

Гимарайш хорошо проявил себя в «устойчивом» использовании земель и вод. Один из городских проектов — сеть водоемов, которые будут поддерживать биоразнообразие и помогут избежать последствий засухи.

Вильнюс отметили за достижения в городском планировании. Например, в городе установят сеть интеллектуальных датчиков, которые будут определять уровень влажности почвы у городских растений.

Победителя объявят 5 октября 2023 года на торжественной церемонии в Таллине, нынешней зеленой столице Европы.

Титул Зеленой столицы Европы Еврокомиссия присуждает с 2010 года городам с населением более 100 тысяч человек. Города оценивает международное жюри, состоящее из экспертов в области устойчивого развития. Города-кандидаты с населением больше 100 тысяч человек оцениваются по 12 критериям, среди которых качество воздуха и воды, поддержание биоразнообразия, развитие «зеленого» городского транспорта и «устойчивое» развитие.

В 2024 году Зеленой столицей Европы станет Валенсия.

Два европейских города также вошли в шорт-лист кандидатов на звание «Европейский зеленый лист» 2025 года. Это Виладеканс (Испания) и Тревизо (Италия).

Это звание присваивается по той же схеме, что и звание Зеленой столицы, но претендовать на него могут города, где живет не больше 50 тысяч человек. В 2024 году этот титул примут Хельсингер (Дания) и Веленье (Словения).

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