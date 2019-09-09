Гимнастка потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии

После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, — рассказала тренер спортсменки Анна Дьяченко.

Она отметила, что решение о возвращении гимнастки к участию в чемпионате мира будет принимать главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.

Финальный этап Кубка проходил в португальском Портимау с 6 по 8 сентября, передает ТАСС.