Глава Португалии обвинил Нидерланды в подрыве духа Евросоюза

«Европейский союз будет либо делать то, что должен, либо Европейский союз закончится. Я думаю, что только люди, которые не имеют ни малейшей чувствительности и понимания того, с чем сталкиваются… перед лицом драм, подобных драме в Италии или Испании, а также во всех странах и в Нидерландах, могут сказать, что им нужно знать, почему у Италии и Испании нет бюджетных средств для решения этой проблемы», — заявил Кошта.

Речь идет о призыве Хукстра исследовать, почему у Испании нет собственных финансовых возможностей для борьбы с эпидемией коронавируса, несмотря на то, что экономика зоны евро в последние годы росла, пишет rossaprimavera.ru.

Кошта сказал, что речь, с которой выступил Хукстра «отвратительна в рамках Европейского союза». Он также назвал выступление Вопке Хукстра «абсолютной бессознательностью» и «повторяющейся мелочностью». Глава Португалии заявил, что эта позиция «полностью подрывает дух ЕС и является угрозой будущему союза».

«Если мы не уважаем друг друга и не понимаем, что когда мы сталкиваемся с общим вызовом, мы должны иметь возможность реагировать вместе, то никто не понимает, что такое Европейский союз», — добавил Кошта, который напомнил всем членам ЕС «понять, что не Испания создала или импортировала вирус», — заявил Кошта.

Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к критике Кошты: «Некоторые страны ведут себя так, как будто Италия или Испания несут ответственность, а они являются жертвами этого вируса».

Кошта также сделал предупреждение государствам, блокирующим общее решение о помощи: «Если какая-либо страна ЕС считает, что проблема с вирусом закончится ее распространением только в другой стране, она очень обманывается… Коронавирус не знает границ».

Напомним, на пресс-конференции после внеочередного заседания Европейского совета от 26 марта с участием председателя правительства Испании Педро Санчес и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Вопке Хукстра заявил, что Брюссель должен провести расследование в отношении таких стран, как Испания, на предмет отсутствия у них финансовых средств, а для борьбы с коронавирусом, несмотря на то, что экономика еврозоны росла последние семь лет.

Пока окончательного решения принято не было. Рассматривались два основных варианта: обращение нуждающихся стран к Европейскому механизму стабильности (ESM) с дальнейшей необходимостью выполнения жестких антисоциальных мер, направленных на либерализацию экономики, как это было при долговом кризисе 2010 года, или выпуск общего долга стран ЕС (еврооблигаций), против чего выступают Германия и Нидерланды. Обе возможности пока остаются на столе переговоров Еврогруппы.