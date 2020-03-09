Глава Португалии проведет две недели на карантине

Понедельник, 09 Март 2020 Португалия Португалия

Глава Португалии проведет две недели на карантине

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил отменить все мероприятия на две недели и отправился на это время в добровольный карантин.

Отмечается, что недавно президент страны принял у себя группу учащихся из школы, которую впоследствии закрыли из-за обнаружения коронавируса COVID-19 у ученика. При этом зараженный ребенок и его одноклассники президентский дворец не посещали.

"Президент Республики, несмотря на то, что у него нет симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность …на ближайшие две недели. Это же коснется запланированных поездок за границу", - указывается в заявлении.

За состоянием здоровья 71-летнего главы государства будут наблюдать врачи. Президент, несмотря на карантин, будет продолжать работать в резиденции.

По данным главного управления здравоохранения, на данный момент в Португалии выявлено 30 случаев заражения новым коронавирусом, пишет РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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