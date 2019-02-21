Главной звездой сборной Португалии назвали не Роналду

Его слова передает Independent.

«Сможет ли Силва стать главной звездой национальной команды? Он уже является таким игроком. У него все для этого есть», — заявил Гвардиола. Специалист также поделился мнением, что 24-летний полузащитник является одним из лучших игроков в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Это радость для наставника. Мне повезло, что Бернарду в моей команде — на каждой тренировке, в каждой игре», — подчеркнул 48-летний Гвардиола.

При этом лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии является ее капитан — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На счету 34-летнего форварда 85 голов в 154 матчах за национальную команду. Вместе со сборной Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Силва — воспитанник лиссабонской «Бенфики». В составе родного клуба он выиграл чемпионат Португалии. С 2014 по 2017-го футболист защищал цвета «Монако». С 2017-го Силва защищает цвета «Манчестер Сити», вместе с которым стал чемпионом Англии. Силва также участник чемпионата мира-2018 в составе национальной команды. На его счету 31 матч и два забитых мяча за сборную.