Главный тренер Португалии назвал пятерку фаворитов ЧМ-2018

«Для меня фавориты чемпионата мира - Бразилия, Германия, Испания, Аргентина и Франция, поскольку у них невероятный уровень игроков, глубина состава и опыт участия в финальных стадиях больших турниров. Мы знаем, что не являемся фаворитами, и готовы принять свое положение, но это не значит, что у нас нет амбиций и стремления побеждать в каждом матче. У нас очень сильная и сплоченная команда. У нас нет мыслей, что мы сильнее всех, но мы знаем, что нас не так просто обыграть.

Криштиану был важнейшим игроком во всех командах, за которые выступал. Конечно, лучший футболист в мире является неотъемлемой частью плана команды, но для победы нужно играть как команда. Роналду уже демонстрировал готовность жертвовать собой на благо сборной, и другие игроки воодушвлены его примером», - цитирует Сантуша пресс-служба ФИФА.

На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборной Португалии предстоит сыграть с Испанией, Марокко и Ираном, пишет championat.com.