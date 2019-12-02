Главный тренер Португалии недоволен жеребьевкой Евро-2020

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Главный тренер Португалии недоволен жеребьевкой Евро-2020

Сантуш уверен, что у него великолепная команда, но Франция и Германий в соперниках – это сложно.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал попадание своей команды в группу смерти с Францией и Германией на Евро-2020. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA, пишет xsport.ua.

«Надо подождать и посмотреть, кто станет нашим третьим соперником. Им может стать сборная Исландии. Мы уже играли с исландцами на ЕВРО-2016, и тот матч был очень непростым для нас. Подготовимся к турниру как можно лучше. Подойдем к нему с уверенностью. Мы намерены защитить трофей, завоеванный на прошлом ЕВРО.

Теоретически группа самая сложная, ведь здесь два чемпиона мира и один чемпион Европы. Это говорит само за себя. У соперников отличные игроки, но и моя команда тоже великолепна. Если вы спросите: «Хотела бы Португалия получить Францию и Германию?» Ответ был бы нет. Но если бы вы спросили об этом же Францию и Германию, они тоже вряд ли хотели быть в группе с нами».

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