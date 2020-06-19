Главный тренер сборной Португалии продлил контракт до 2024 года

Соглашение предполагает, что под руководством Сантуша сборная Португалии может выступить на Евро-2024. Сантуш занимает свой пост с сентября 2014 года. Под его руководством сборная Португалии выиграла чемпионат Европы-2016, а также одержала победу в Лиге наций-2019, сообщает РИА Новости.

“Это решение было очень легким, поскольку мы возобновляем контракт тренера, который является чемпионом Европы. Я думаю, что это то место, которое Фернанду Сантуш заслуживает за то, что он дал национальной сборной и португальскому футболу" – сказал президент FPF Фернанду Гомеш.