Главный тренер сборной Португалии продлил контракт до 2024 года

Пятница, 19 Июнь 2020 Португалия

Главный тренер сборной Португалии продлил контракт до 2024 года

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш продлил контракт с Португальской футбольной федерацией до 2024 года.

Соглашение предполагает, что под руководством Сантуша сборная Португалии может выступить на Евро-2024. Сантуш занимает свой пост с сентября 2014 года. Под его руководством сборная Португалии выиграла чемпионат Европы-2016, а также одержала победу в Лиге наций-2019, сообщает РИА Новости.
“Это решение было очень легким, поскольку мы возобновляем контракт тренера, который является чемпионом Европы. Я думаю, что это то место, которое Фернанду Сантуш заслуживает за то, что он дал национальной сборной и португальскому футболу" – сказал президент FPF Фернанду Гомеш.

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