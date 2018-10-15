Гол Эдера помог Португалии обыграть Шотландию

Сборная Португалии в товарищеском матче в гостях сумела переиграть национальную команду Шотландии со счетом 3:1, сообщает «Советский спорт».

Португальцы открыли счет в конце первого тайма с помощью точного попадания Элдера Кошты. На 74-й минуте успех развил нападающий московского «Локомотива» Эдер, впервые забивший за сборную с июля 2016 года, когда он стал автором победного гола в финальном матче чемпионата Европы. На 84-й минуте забил Брума, а в компенсированное время голом престижа отметился Стивен Нейсмит, пишет gazeta.ru.