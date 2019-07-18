Голая туристка спрыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Четверг, 18 Июль 2019 Португалия Португалия

Голая туристка спрыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Пьяная молодая женщина разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I между португальским городом Порту и Вила-Нова-ди-Гая.

Об этом сообщил таблоид The Sun.

Женщину-туристку сняли на видео, когда она при свете дня разделась догола и прыгнула с моста через реку Дору.

На опубликованных кадрах видно, как женщина встает на ограждение моста и бросает свою майку в собравшуюся толпу. Затем туристка, предположительно, бразильянка снимает джинсы и ныряет в воду головой вниз, пишет 360tv.ru.

Двое мужчин без футболок стояли на мосту рядом с женщиной, еще двое сидели вместе с ними. Очевидно, все они были из одной компании. Неизвестно, прыгнули мужчины в воду или нет.

Завершающие кадры показывают, что женщина благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу. Личность туристки не установлена, по сообщениях очевидцев, она была пьяна.

После инцидента полицейский патруль обыскал место происшествия, однако не обнаружил никого из причастных. Никаких арестов произведено не было.

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