Голая туристка спрыгнула с 45-метрового моста в Португалии

Об этом сообщил таблоид The Sun.

Женщину-туристку сняли на видео, когда она при свете дня разделась догола и прыгнула с моста через реку Дору.

На опубликованных кадрах видно, как женщина встает на ограждение моста и бросает свою майку в собравшуюся толпу. Затем туристка, предположительно, бразильянка снимает джинсы и ныряет в воду головой вниз, пишет 360tv.ru.

Двое мужчин без футболок стояли на мосту рядом с женщиной, еще двое сидели вместе с ними. Очевидно, все они были из одной компании. Неизвестно, прыгнули мужчины в воду или нет.

Завершающие кадры показывают, что женщина благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу. Личность туристки не установлена, по сообщениях очевидцев, она была пьяна.

После инцидента полицейский патруль обыскал место происшествия, однако не обнаружил никого из причастных. Никаких арестов произведено не было.