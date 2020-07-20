Горные регионы Португалии признаны Глобальными геопарками ЮНЕСКО

Геопарк Серра-да-Эштрела (Португалия) расположен в центре страны, назван в честь горного хребта Серра-Эштрела. Во время плейстоцена на вершине плато появилось ледяное поле, создавшее особенности, которые придали этому району его отличительные геологические характеристики: ледниковые отложения, такие как моренное поле Лагоа Сека, а также ледниковые рельефы, такие как ледниковая долина Зезере.

Исполнительный совет ЮНЕСКО присвоил статус Глобальных геопарков 15 объектам, в результате чего Всемирная сеть глобальных геопарков теперь насчитывает 161 объект в 44 странах. К ним относятся: Глобальный геопарк ЮНЕСКО Кула-Салихлы (Турция), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Янган-Тау (Российская Федерация), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Скалы в заливе Фанди (Канада),

Глобальный геопарк ЮНЕСКО Дискавери (Канада), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Сянси (Китай), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Лауханвуори-Хаэмеэнкангас (Финляндия), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Кальдера вулкана Тоба (Индонезия), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Река Коко (Никарагуа), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Река Хантанган (Республика Корея), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Джердап (Сербия), Глобальный геопарк ЮНЕСКО «Черная страна» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Глобальный геопарк ЮНЕСКО Дак Нонг (Вьетнам).

Геопарк Гранада (Испания) расположен на юго-западе страны и окруженный одними из самых высоких гор Пиренейского полуострова, этот геопарк содержит каменные свидетельства геологической истории реки и озера, которые были активны в четвертичном периоде. Геопарк также известен своими многочисленными археологическими памятниками, демонстрирующими богатое историческое, художественное и культурное наследие региона.

Геопарк Маэстрасго (Испания) расположен в провинции Теруэль, на территории Арагонской западной ветви Иберийского горного хребта. Его обширная территория охватывает 43 муниципалитета с красивыми городами и богатым наследием, окруженными разнообразными ландшафтами с богатой историей и традиционными праздниками. Двумя наиболее примечательными геологическими особенностями геопарка являются участки обнаружения ископаемых динозавров юрского и мелового периода в Гальве, где были впервые найдены останки динозавра в Испании.

По мнению португальских и испанских ученых, признание со стороны ЮНЕСКО регионов Глобальными геопарками является признанием геологического потенциала стран, их природных и культурных наследий. Это, в свою очередь, приведет к повышению туристического, экономического и социального потенциала муниципалитетов, и в конечном счете к повышению уровня жизни населения.