Горячая линия Россотрудничества

"В связи со сложившейся ситуацией в различных источниках СМИ появляются сообщения о нарушении прав соотечественников и дискриминации по гражданской и национальной принадлежности за рубежом.

Подобные случаи в отношении наших граждан лишь усугубляют и вносят дальнейший раскол среди простых людей.

Для защиты соотечественников Россотрудничество запускает горячую линию в Telegram. Любой человек может обратиться к нам за помощью через бот @rs_hotbot (https://t.me/rs_hotbot).

По каждому обращению будут направлены запросы в правозащитные и консульские органы. Заверяю всех, что абсолютное большинство сопереживает нынешней ситуации, и все мы должны внести вклад в установление мира.

Прошу каждого просто оставаться людьми и помнить, что этот самый мир зависит от того, как мы относимся друг к другу!" - сообщает Наталья Поклонская, заместитель руководителя Россотрудничества.