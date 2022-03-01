Горячая линия Россотрудничества

Вторник, 01 Март 2022 Португалия

Горячая линия Россотрудничества

Россотрудничество запускает горячую линию для защиты соотечественников.

"В связи со сложившейся ситуацией в различных источниках СМИ появляются сообщения о нарушении прав соотечественников и дискриминации по гражданской и национальной принадлежности за рубежом.
Подобные случаи в отношении наших граждан лишь усугубляют и вносят дальнейший раскол среди простых людей.

Для защиты соотечественников Россотрудничество запускает горячую линию в Telegram. Любой человек может обратиться к нам за помощью через бот @rs_hotbot (https://t.me/rs_hotbot).
По каждому обращению будут направлены запросы в правозащитные и консульские органы. Заверяю всех, что абсолютное большинство сопереживает нынешней ситуации, и все мы должны внести вклад в установление мира.

Прошу каждого просто оставаться людьми и помнить, что этот самый мир зависит от того, как мы относимся друг к другу!" - сообщает Наталья Поклонская, заместитель руководителя Россотрудничества.

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