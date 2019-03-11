Греция отправит в Португалию тысячу беженцев

Понедельник, 11 Март 2019 Португалия Португалия

Греция отправит в Португалию тысячу беженцев

Греция переместит в Португалию одну тысячу беженцев с Ближнего Востока.

Соответствующее двустороннее соглашение подписали Афины и Лиссабон.

«Первый экспериментальный этап предусматривает перемещение в Португалию 100 человек, которым предоставлено или которые ищут убежище и которые находятся в лагерях приема беженцев в Греции», — говорится в сообщении министерства внутренних дел Португалии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Соглашение технически определяет процесс переселения, соответствует действующему международному и европейскому законодательству об убежище, отдает приоритет семьям и получило согласие Европейской комиссии, сообщило МВД пиренейского государства.

Таким образом, двустороннее соглашение немного облегчит и без того не простую ситуацию с беженцами в Греции. Власти государства пытаются «разгрузить» переполненные лагеря мигрантов, отправляя их на материковую часть страны. Однако на их место прибывают новые группы.

Триста свежих могил обнаружено у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии, писал ранее News.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья