Греция отправит в Португалию тысячу беженцев

Соответствующее двустороннее соглашение подписали Афины и Лиссабон.

«Первый экспериментальный этап предусматривает перемещение в Португалию 100 человек, которым предоставлено или которые ищут убежище и которые находятся в лагерях приема беженцев в Греции», — говорится в сообщении министерства внутренних дел Португалии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Соглашение технически определяет процесс переселения, соответствует действующему международному и европейскому законодательству об убежище, отдает приоритет семьям и получило согласие Европейской комиссии, сообщило МВД пиренейского государства.

Таким образом, двустороннее соглашение немного облегчит и без того не простую ситуацию с беженцами в Греции. Власти государства пытаются «разгрузить» переполненные лагеря мигрантов, отправляя их на материковую часть страны. Однако на их место прибывают новые группы.

Триста свежих могил обнаружено у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии, писал ранее News.ru.