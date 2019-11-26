Грета Тунберг скоро прибудет в Лиссабон

Она прибудет из Америки после плавания через Атлантику по пути на Мадридский саммит по изменению климата (COP25). «Нам пришлось снизить скорость, чтобы избежать очень плохой погоды впереди, но теперь мы вернулись на трассу на максимальной скорости. Я надеюсь, что в начале декабря мы доберемся до Лиссабона, Португалия », - написала Грета Тунберг в своем аккаунте в Twitter.

Защитник окружающей среды отплыла на судне 13 ноября из порта США в Солт-Пондс в Вирджинии, потому что она не путешествует на самолете из-за загрязнения окружающей среды, которое это влечет за собой.

В Лиссабоне Грету Тунберг приглашают посетить сессию в Ассамблее Республики, организованную парламентским комитетом по окружающей среде, энергетике и пространственному планированию, которая будет проходить с конца этого месяца до начала декабря.

По словам президента Комитета по окружающей среде, Хосе Мария Кардосо, "представители активистки восприняли" предложение депутатов, а поэтому Грета Тунберг должна быть в парламенте "между концом этого месяца и первыми днями декабря", пишет ТАСС.

Грета Тунберг приехала в августе из Великобритании в Нью-Йорк на экологическом паруснике Пьера Казираги, чтобы посетить сентябрьский саммит Организации Объединенных Наций по изменению климата.