Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

В целом, хозяева выглядели ничем не лучше соперника. В какой-то момент швейцарцы даже перехватили инициативу и могли решить исход встречи в свою пользу. Но португальцам везет, что у них есть такой исполнитель как Роналду. Для Криштиану любой турнир - грандиозное событие. Особенно в составе сборной, где он непререкаемый авторитет и лидер.

Уже на 25-й минуте Роналду вывел Португалию вперед, отметившись великолепным ударом со штрафного. К слову, в последний раз форвард "Ювентуса" отличился со штрафного еще на чемпионате мира в России. С тех пор, собственно, он провел лишь два матча за национальную команду, пишет rg.ru.

В начале второй половины Швейцария сравняла счет. Причем арбитр Феликс Брых сначала назначил пенальти в пользу хозяев, но, посмотрев повтор, заметил нарушение правил у ворот Руя Патрисиу. И наградил гостей ударом с "точки". Защитник "Милана" Рикардо Родригес не промахнулся - 1:1.

Когда казалось, что дополнительное время неизбежно, Роналду забил еще два мяча: сначала он откликнулся на передачу Бернарду Силвы и хлестким ударом попал в цель, а затем в контратаке обыграл защитника и, сместившись в центр, забил третий гол. И вывел свою команду в финал.

Соперник португальцев определится в четверг в матче Англии с Голландией. Финал турнира, как и встреча за третье место, состоится в воскресенье 9 июня.