Художница впала в кому во время родов в Португалии

Местным медикам удалось спасти и младенца, и мать, но она теперь не встает с постели и не разговаривает.

Во время родов у женщины оторвался тромб и остановилось сердце. Почти пять минут в мозг не поступал кислород. После она впала в кому. Врачи смогли вернуть пациентку в сознание, но полноценной такую жизнь не назовешь. Татьяна не говорит и не может двигаться самостоятельно. И неизвестно, понимает ли все, что происходит вокруг, пишет ntv.ru.

История любви между португальским архитектором и русской художницей началась в 2016-м. Татьяна, окончив Московский архитектурный институт, переехала работать в Лиссабон. Там они познакомились и поженились. А вскоре узнали, что ждут первенца. Беременность протекала без осложнений. Однако теперь русско-португальская семья вынуждена собирать средства на реабилитацию Татьяны. Сумма медицинской страховки давно исчерпана. Всего на восстановление требуется порядка 25 тысяч евро. Столько стоит двухмесячный интенсивный курс в португальской клинике.

Между тем, узнав в какую сложную историю попала наша соотечественница, откликнулись российские врачи. В центре нейрохирургии имени Бурденко в столице готовы принять Татьяну. И там тоже дают положительный прогноз. Для детального анализа, конечно, требуется личный осмотр. Но, судя по присланным из Португалии кадрам, утверждает столичный невропатолог Игорь Орлов, можно добиться существенного прогресса.

Игорь Орлов, невропатолог: «Реагирует, она, видимо, узнает того, кто с ней занимается. Это прогностический признак неплохой. Но имеются изменения со стороны верхних конечностей, есть атрофия мышц, есть спастический компонент, который наблюдается как раз при поражении центральной нервной системы».

Правда, пока медики рекомендуют воздержаться от транспортировки — нужно укрепить организм. А это возможно, только если реабилитация не будет прерываться ни на день.