Идеальное место для миллениалов

В лабиринте мощеных улочек лиссабонского квартала Алфама - некогда бедного, а ныне процветающего района - вы можете быть крайне удивлены, ухватив краем уха фрагменты беседы прохожих. Английский, французский, немецкий - здесь можно услышать любой язык или диалект. Потому что между древними домами, которые поднимаются от устья Тежу к величественному Каштелу-де-Сан-Жоржи, выкристаллизовалось сообщество молодых людей со всего мира, которые поселились в столице Португалии и сделали ее своим домом. Район Алфама находится в центре нового культурного сдвига Лиссабона, но не все рады этому обновлению.

Их дом - лиссабон

Совсем недавно Лиссабон называли лучшим европейским городом для короткого отдыха - новой Барселоной, если вам угодно. Легко понять, почему: он находится в зоне субтропического климата (средняя температура в декабре - комфортные 14°C), стоимость жизни низкая (вы можете арендовать двухкомнатную квартиру в центре столицы по цене около 800 евро в месяц), Лиссабон знаменит своими барами и ресторанами, к тому же отсюда рукой подать до пляжей Алгарве.

Но молодые, богатые миллениалы не просто отдыхают в Городе Семи Холмов. Они переезжают сюда, и делают это массово. Все дело в том, как строится работа в наши дни. Ваши стабильные 9 рабочих часов 5 дней в неделю остались в замшелом прошлом; добро пожаловать в экономику свободного заработка.

Согласно одному недавнему докладу, 60 процентов людей в возрасте от 18 до 35 лет активно ищут возможность выезда за границу. Работники сегодняшнего дня - самозанятые и географически гибкие; они - фрилансеры, которые могут работать в любом месте, где есть скоростной доступ в интернет. Зачем же жить в таком городе, как Лондон, где арендная плата высока, а небо унылое и серое, когда вы можете вдвое сократить свои расходы на жизнь и просыпаться каждое утро от солнечных лучей?

Богатые миллениалы не просто отдыхают в Городе Семи Холмов. Они переезжают сюда, и делают это массово. Все дело в том, как строится работа в наши дни. Ваши стабильные 9 рабочих часов 5 дней в неделю остались в замшелом прошлом; добро пожаловать в экономику свободного заработка.

На собственном примере

«Мы с подругой переехали в Лиссабон для смены обстановки в 2013 году, - объясняет 31-летний Джеймс Кейв, который живет в набирающем популярность квартале Алкантара. - Мы только начали заниматься фрилансом, и Лиссабон стал отличным местом для нас. Он был доступным и славился отличным климатом». Новоселы приезжают в Лиссабон и влюбляются в него так, что остаются здесь навсегда. «Я изначально приехал сюда поработать на неделю, потому что я продюсировал музыку для Лиссабонской недели моды, - говорит 31-летний Крис Савор, который три месяца назад переехал в португальскую столицу и живет в районе Принсипи Реал в центре города. - Я очень полюбил атмосферу этого места и решил жить здесь!» Теперь Савор тратит 800 евро в месяц на аренду - половину того, что он платил в Великобритании. «Мне здесь нравится, - говорит он. - Погода всегда великолепная, мне по душе старая архитектура и мощеные тротуары, удивительные пляжи и живая музыка на улицах».

Но темпы, с которыми люди переезжают в Португалию, в последние годы растут в геометрической прогрессии. «Примерно в 2014 году Лиссабон начал выигрывать награды и попадать в списки обязательных мест для посещения. Внезапно оказалось, что все едут именно туда, - говорит Кейв. - Сейчас число экспатов намного больше, чем несколько лет назад». Он объясняет, что молодые мигранты, как правило, селятся ближе к центру города и проводят выходные в занятиях серфингом или в барах Грасы, Кайш-ду-Содре, Байрру-Алту и Принсипи Реал.

«В Лиссабоне я больше всего люблю общее качество жизни, - рассказывает 37-летний Кев Харрисон, который живет в районе Пасу-де-Аркуш на окраине города. «Это несравнимо ни с одним местом, где я жил. Всегда свежие продукты по разумным ценам, погодные условия, стоимость и высокий уровень общественного транспорта - все это выше всяких похвал».

«Уровень качества жизни великолепный, - соглашается 25-летний Аристот Коэн, который недавно переехал в район Сан-Доминго-де-Бенфика. - Я арендую уютную комнату с еженедельной уборкой в квартире на несколько жильцов за € 370 в месяц. Город мультикультурный, еда прекрасная, цены низкие, а местные жители очень дружелюбны. Вы также можете почувствовать историческое и культурное богатство города, здесь работают предприниматели со всей Европы, и это здорово».

В частности, в городе растет сообщество номадов, состоящее из внештатных работников со всего мира, которые обосновываются в столице на несколько месяцев или даже лет. Розанна Лопес (33 года) уже два года руководит группой из внештатных сотрудников. «Я стремилась объединить местные стартапы с компанией бродячих фрилансеров», - говорит она. Теперь ее сообщество кочевников-фрилансеров насчитывает около 150 человек, арендует коворкинг и проводит регулярные сетевые мероприятия.

Пока что с уверенностью можно утверждать только одно: немало молодых, географически мобильных профессионалов будут продолжать отправляться в Лиссабон. Будет ли город в состоянии угнаться за этим свежим ветром перемен - это уже другой вопрос и совсем другая история.

Оборотная сторона

Но далеко не все так же восхищены быстрыми темпами перемен в португальской столице. Ассоциации жителей Лиссабона устраивают собрания и обсуждают, что можно сделать для защиты интересов местных жителей. Из-за увеличения спроса арендная плата становится для местных непомерно высокой, а предложений на рынке все меньше.

«Найти долгосрочную аренду в центре Лиссабона все сложнее и сложнее, - говорит Агустин Кокола-Гант, эксперт по вопросам реновации и туризму в Лиссабонском университете. - В то же время спрос значительно вырос, так как европейские профессионалы, местные жители и иностранные студенты переезжают в город. Это ужасно с точки зрения влияния на цены».

Небольшие частные владельцы недвижимости все чаще обращаются к сервисам по аренде жилья вроде Airbnb, чтобы зарабатывать на жизнь, губя целые исторические кварталы - такие как Алфама. Гант рассказал, что на одной из улиц Алфамы насчитывается 230 помещений, выставленных на Airbnb.

Это неизбежно изменяет структуру общества Лиссабона. «За последние два-три года местные жители начали жаловаться, - говорит Гант. - Исчезают службы, к которым они привыкли. Традиционные магазины и бары, которые испокон веков были дешевыми местами для встреч здешних жителей, исчезают и заменяются дорогостоящими кафе для англоговорящих иностранных студентов».

Несмотря на эти трудности Лиссабон, похоже, намерен продолжать неуклонный прогресс. Городские власти делают многое, чтобы поощрять это изменение - регулирование является свободным, а налоги на краткосрочную аренду остаются низкими, поскольку город пытается стимулировать индустрию туризма, чтобы помочь справиться со все еще высоким уровнем безработицы.