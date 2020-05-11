Имидж Португалии укрепился после пандемии Covid-19

«Имидж страны в этом кризисе укрепился в разных измерениях» благодаря «политическому единству и достигнутым институциональным консультациям и сохранению всех составляющих элементов демократии», - заявил Аугусто Сантуш Силва.

«Устойчивость Национальной службы здравоохранения (SNS) является одним из наиболее заметных элементов в европейских кругах: политических, экономических, деловых, профсоюзных кругах и, конечно же, общественном мнении», - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос депутатов министр признал, что экспортный сектор будет одним из наиболее пострадавших от нынешнего кризиса, но он считает, что восстановление до уровня 2019 года должно произойти через «два-три года».

«Согласно прогнозам Европейского союза, вполне возможно, что падение португальского экспорта достигнет 14 процентов, но это падение, которое мы все ожидаем, будет циклическим», - добавил чиновник. Министр также подчеркнул, что ответ на кризис должен быть пройден не через жесткую экономию, а «через инвестиции» и «путем ставок на новые возможности», пишет ТАСС.

Министр иностранных дел добавил, что правительство хочет превратить страну в «мощный кластер промышленно развитой Европы». «Первая ось португальской стратегии заключается в том, что Португалия хочет быть на переднем крае реиндустриализации Европы и хочет поставить свои огромные промышленные мощности на службу Европе», - подчеркнул министр