Иммигранты предпочитают Север Португалии

Четверг, 28 Декабрь 2017 Португалия Португалия

Иммигранты предпочитают Север Португалии

Доклад, подготовленный Обсерваторией миграции в 2017 году, посвящен тенденциям в области иммиграции.

В частности, в документе подчеркивается, что «не все округа Португалии привлекают одинаковое количество иностранного населения».

Так, в период с 2008 по 2016 годы выросло число иммигрантов в округах Браганса и Бежа. Эта тенденция, однако, противоречит эволюции остальной части страны: нигде больше не было отмечено роста иммиграции.

Увеличению числа иммигрантов в Брагансе и Беже в период с 2008 по 2016 годы способствовали увеличение возможностей для трудоустройства и договоров с высшими учебными заведениями.

Больше всего в Брагансе выросла численность диаспоры из Кабо-Верде, а в Беже - из Таиланда, Непала, Болгарии и Румынии.

В 2016 году в Брагансе проживали на 972 иностранца больше, чем в 2008 году. А всего в 2016 году в этом северном городе насчитывалось 2685 жителей других национальностей. Данный показатель составляет только 2% населения района, но число иностранцев увеличилось в период с 2008 по 2016 годы на 56,7%, указывают данные SEF (включая разрешения на жительство и долгосрочные визы).

Число иностранцев, проживающих в округе Бежа, увеличилось с 5260 в 2008 году до 7624 в 2016-м. При этом Одемира является одним из десяти муниципалитетов с наибольшим количеством иностранцев (около 16,9%) относительно постоянного населения.

В свою очередь, в Албуфейре (округ Фару) иностранцем является каждый четвертый житель.

Отметим, что почти все муниципалитеты внутренних районов страны страдают от негативного миграционного баланса (т.е. иммигрантов меньше, чем эмигрантов).Только 80 из 278 муниципалитетов на континентальной части Португалии демонстрировали положительное миграционное сальдо, при этом лучший показатель был зарегистрирован в Лоуреше, где в период между 2015 и 2016 годами иммигрантов было на 1249 больше, чем эмигрантов.

С другой стороны, самые значительные отрицательные миграционные сальдо (эмигрантов больше, чем иммигрантов) были зарегистрированы в Гимарайше (-1142), Вила-Нова-де-Гайя (-1033), Барселуше (-887) и Браге (-806).

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