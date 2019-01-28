Индекс потребительского доверия в Португалии ощутимо снизился

Понедельник, 28 Январь 2019 Португалия Португалия

Индекс потребительского доверия в Португалии ощутимо снизился

Индекс потребительского доверия в Португалии существенно понизился в декабре 2018 года и был зафиксирован на уровне минус 2,2 пункта.

В предыдущем месяце индикатор находился на отметке минус 1,8 пункта, сообщает rosbalt.ru.

Напомним также, что в середине октября-2018 международное рейтинговое агентство Moodyʼs впервые с 2011 года повысило долгосрочные рейтинги Португалии до уровня инвестиционной категории — «Baa3» с «Ba1». Прогноз рейтингов был изменен на «стабильный» с «позитивного».

Эксперты Moodyʼs выделили два основных фактора, позволивших им вернуть рейтинги Португалии на инвестиционный уровень. Во-первых, они отметили наличие устойчивой, хотя и плавной тенденции к снижению повышенной долговой нагрузки государства при ограниченных рисках разворота этой тенденции. Во-вторых, в агентстве обратили внимание на укрепление экономической стабильности благодаря расширению круга двигателей роста и структурному улучшению внешней позиции.

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