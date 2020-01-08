Инфляция в Португалии находится на самом низком уровне в еврозоне

Так, по результата своего развития в 2019 году, инфляция в Португалии была зафиксирована на самом низком в еврозоне уровне - 0,4%. При этом данный показатель для еврозоны вырос до 1,3% с 1,0% в ноябре, согласно оперативной оценке, опубликованной Евростатом.

Португалия в ноябре также зафиксировала самый низкий годовой уровень инфляции, наряду с Италией, на уровне 0,2%. В декабре этот показатель был самым низким среди 17 стран еврозоны, по которым Евростат уже имеет оценки. Еще нет данных за декабрь из Эстонии и Австрии. Эксперты Евростата обещают, что полные цифры будут опубликованы 17 января.

Самые высокие годовые темпы инфляции в декабре были в Словакии (3,2%), Нидерландах (2,8%) и Литве (2,7%). Согласно публикации Евростата, из основных компонентов инфляции в еврозоне уровень роста цен на продовольствие, алкоголь и табак считается самым высоким в декабре (2,0%), за которым следуют сфера услуг (1,8%), пишет ТАСС.