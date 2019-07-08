Инфляция в Португалии - одна из самых низких в ЕС

Понедельник, 08 Июль 2019 Португалия Португалия

Инфляция в Португалии - одна из самых низких в ЕС

Годовой уровень инфляции снизился в мае до 1,2% в еврозоне и 1,6% в Европейском союзе, причем Португалия показала второй самый низкий результат (0,3%).

Данные были опубликованы во вторник Евростатом.

По данным Европейского статистического управления, годовой уровень инфляции в еврозоне снизился по сравнению с 2,0% в том же месяце 2018 года и 1,6% в апреле.

В ЕС рост цен на 1,6% в мае продемонстрировал замедление против 2,0% в годовом выражении и 1,9% в предыдущем месяце.

Самые низкие годовые темпы инфляции были зафиксированы на Кипре (0,2%), в Португалии (0,3%) и Греции (0,6%). И самый высокий уровень инфляции в Румынии (4,4%), Венгрии (4,0%) и Латвии (3,5%), пишет ТАСС.

По сравнению с апрелем годовая инфляция снизилась в 16 государствах-членах, оставалась стабильной в пяти и выросла в остальных шести

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