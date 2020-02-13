Иностранцы начали отменять сделки с недвижимостью в Порту и Лиссабоне

Как сообщает португальское радио TSF, несколько китайцев и бразильцев отменили сделки с недвижимостью в Лиссабоне и Порту после того, как парламент страны одобрил предложение социалистов запретить выдачу «золотых виз» инвесторам в эти два региона, пишет Portugal Resident.

Вице-президент Португальской ассоциации рекламщиков в сфере недвижимости и инвесторов (APPII) Хьюго Сантош Феррейра рассказал о том, что получил «наплыв» звонков из-за границы на прошлой неделе, особенно в среду 5 февраля, когда стало известно о принятии ограничений парламентом, пишет prian.ru.

Эксперт заявил, например, что получил звонок от инвестора из Шанхая: «Этот человек анализировал возможность приобретения в Лиссабоне для получения вида на жительство. Он решил не идти дальше в своём намерении».

По мнению Хьюго Сантоша Феррейры, вероятность того, что иностранцы начнут инвестировать во внутренние регионы страны после введения новых правил, невысока. Причина в том, что инвесторы предпочитают надёжные рынки. Единственная надежда для сектора недвижимости заключается в том, что бюджет на 2020 год, провозглашающий ограничения программы «Золотой визы», ещё предстоит утвердить президенту Португалии. Ожидается, что это произойдет к концу февраля 2020 года.