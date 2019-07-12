Иностранцы приезжают учиться в Португалию

Количество иностранцев, приезжающих в Португалию на учебу, постоянно растет.

Согласно данным статистики, опубликованным на этой неделе, более 20% студентов программ магистратуры в Португалии не являются португальцами. При этом вузам страны разрешено взимать с иностранцев плату за учебу выше, нежели с отечественных студентов. В период с 2014 по 2018 год количество иностранцев, обучающихся аспирантуре в Португалии, увеличилось на десять процентов, пишет ТАСС.

Согласно данным, опубликованным Министерством науки, технологий и высшего образования, 23 процента всех студентов магистратуры не являются гражданами страны. Был также рост иностранцев на программах бакалавриата - до 11 процентов