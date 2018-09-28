Иностранцы выбирают Португалию

Согласно ей, за последние полтора года (с января 2017-го по август с.г.) число непостоянных нерезидентов (residentes não habituais, RNH) в Португалии выросло до 23.767, что означает увеличение иностранцев на 83%, т.е. почти в два раза.

При этом среди иностранных граждан, кто чаще всего просил статус RNH - французы (5.448), граждане Соединeнного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (2.718) и итальянцы (2.513).

При подсчете также учитывались некоторые вернувшиеся португальские эмигранты (которые не проживали на родине предыдущие пять лет), но они составляют всего лишь 6% (1.502) от общего числа.

Иностранцев привлекают в Португалию климатические условия, но также и налоговые льготы, которые предлагает страна.

Напомним, что в 2009 году был создан льготный специальный налоговый режим (regime especial fiscal) для привлечения квалифицированных работников и пенсионеров.

Regime especial fiscal позволяет работникам, чьи профессии признаны как обладающие высокой добавленной стоимостью для страны, выплачивать подоходный налог (IRS) по 20%-ной ставке, а пенсионерам предоставляется освобождение от налогообложения.

Данные условия предоставляются на невозобновляемый период в десять лет и требуют, однако, чтобы продолжительность налоговой резиденции кандидатов за пределами Португалии - до подачи заявки - составляла пять лет, а также чтобы они оставались в стране не менее 183 дней в году.

По аналогии с Португалией, в нескольких европейских странах существуют налоговые схемы, предназначенные для привлечения определенного вида доходов или налогоплательщиков, но тот факт, что в Португалии было принято решение не взимать IRS с иностранных пенсионеров (при условии, что пенсию им выплачивает другая страна), вызвал критику португальского фискального режима со стороны финских и шведских финансовых служб.

Вместе с тем, опубликованные данные показывают, что в Португалии находятся только 2.071 шведов, имеющих RNH, при этом 30 из них ранее уже жили за пределами своей родной страны, но затем переехали в Португалию.

Из Финляндии с португальским RNH только 491 человек.

Напомним, что Левый блок (ВЕ) в рамках мер, предложенных для государственного бюджета, выступает за окончание льготного фискального режима для RNH.