Иностранные фирмы платят в Португалии на 40% больше

Вторник, 03 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Иностранные фирмы платят в Португалии на 40% больше

Работать в представительствах иностранных компаний в Португалии, по-прежнему, более выгодно, нежели в отечественных коммерческих структурах.

Согласно последним данным статистики, опубликованным на этой неделе, иностранные дочерние компании платят на 40% больше, чем португальские компании.

Среднемесячная заработная плата в дочерних компаниях иностранных компаний в Португалии достигла в 2018 году самого высокого значения с 2010 года, составив 1354 евро, что значительно выше, чем показатель 966 евро в национальных компаниях, по данным Статистического управления Португалии (INE).

Согласно докладу под названием «Статистика глобализации» INE, в период с 2010 по 2018 год среднемесячная зарплата всегда была выше в иностранных дочерних компаниях, в среднем, на 393,70 евро больше, чем в отечественных компаниях.

Эта же тенденция наблюдается в области производительности: в среднем между 2010 и 2018 годами иностранные дочерние компании регистрировали явную производительность труда выше, чем у отечественных компаний, пишет ТАСС.

По данным INE, уровень инвестиций иностранных дочерних компаний в 2018 году (23,1%) также был выше, чем у отечественных компаний (21,9%), демонстрируя противоречивые изменения по сравнению с 2017 годом (-0,3 и +1,4 процентных пункта, соответственно). В прошлом году Статистическое управление Португалии сообщило о существовании в Португалии 6 825 дочерних компаний иностранных компаний в Португалии, на которых работало около 487 000 человек, что составляет соответственно 1,7% и 15,7% от общего числа компаний.

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