Иностранные инвесторы предпочитают испанскую недвижимость

Четверг, 02 Январь 2020 Испания Португалия

Иностранные инвесторы предпочитают испанскую недвижимость

Недвижимость — самый популярный среди иностранных инвесторов сектор испанской экономики.

За четыре года (с 2014 по 2018) они вложили в неё более 29 млрд евро. Это пятая часть всех иностранных инвестиций в Испании, сообщает издание ABC. В первой половине 2019 года иностранные инвестиции в недвижимость Испании составили более 1 млрд евро, пишет noticia.ru.

На втором месте среди инвестиционных предпочтений иностранных компаний находится сектор логистики, на который пришлось 11,3% всего зарубежного капитала. Замыкают топ-3 поставки электроэнергии и газа с долей 10,2%.

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