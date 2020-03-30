Инспекторов миграционной службы Португалии заподозрили в убийстве украинца

Понедельник, 30 Март 2020 Португалия Португалия

Инспекторов миграционной службы Португалии заподозрили в убийстве украинца

Гражданин Украины, прилетевший в Португалию из Турции в поисках работы в начале марта, умер от приступа эпилепсии.

В аэропорту Лиссабона мужчине отказали во въезде, остановившим его инспекторам миграционной службы грозит до 25 лет лишения свободы за убийство, сообщил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха, пишет news.ru.

По его словам, после попытки выяснить причины отказа на мужчину надели наручники и избили, а затем оставили одного в комнате медицинской помощи. Там у украинца произошёл приступ, в результате которого он скончался. Правоохранители изучают законность действий инспекторов.

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