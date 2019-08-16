Интерес к "золотой визе" в Португалии растет среди граждан Гонконга

Агентства элитной недвижимости в Гонконге заявили, что запросы на информацию о покупке недвижимости в Португалии для получения "золотых виз" значительно выросли.

Директор по операциям List Sotheby's Бинош Чан заявил в интервью South China Morning Post (SCMP), что многие считают португальскую резиденцию возможностью выехать в Европу.

Увеличение количества запросов на информацию совпадает с эскалацией напряженности в Гонконге, во время самого серьезного политического кризиса с момента передачи суверенитета из Соединенного Королевства в Китай в 1997 году.

На сегодня существует угроза военного вторжения войск Китая, которые уже разместили танковые части на границе с Гонконгом. Согласно данным социологических опросов, в Гонконге большинство людей с высоким уровнем дохода в настоящее время решают, что им нужен план бронирования и проживание за границей, если им нужно покинуть страну, пишет ТАСС.