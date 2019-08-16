Интерес к "золотой визе" в Португалии растет среди граждан Гонконга

Пятница, 16 Август 2019 Португалия Португалия

Интерес к

Интерес к "золотой визе" в Португалии растет среди граждан Гонконга на фоне политической напряженности в этой стране. 

Агентства элитной недвижимости в Гонконге заявили, что запросы на информацию о покупке недвижимости в Португалии для получения "золотых виз" значительно выросли. 

Директор по операциям List Sotheby's Бинош Чан заявил в интервью South China Morning Post (SCMP), что многие считают португальскую резиденцию возможностью выехать в Европу. 

Увеличение количества запросов на информацию совпадает с эскалацией напряженности в Гонконге, во время самого серьезного политического кризиса с момента передачи суверенитета из Соединенного Королевства в Китай в 1997 году.

На сегодня существует угроза военного вторжения войск Китая, которые уже разместили танковые части на границе с Гонконгом. Согласно данным социологических опросов, в Гонконге большинство людей с высоким уровнем дохода в настоящее время решают, что им нужен план бронирования и проживание за границей, если им нужно покинуть страну, пишет ТАСС.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья