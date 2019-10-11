Инвестиции в Португалию по программе "Золотой визы" выросли на 30%

Об этом свидетельствуют данные агентства новостей Lusa, основанные на свежей статистике Службы по делам иностранцев и границ (SEF).

В сентябре общий объем инвестиций по данной программе вырос до 48 450 021,42 евро, увеличившись на 29,7% по сравнению с тем же месяцем в 2018 году. Однако по сравнению с августом, когда инвестиции составили 82,5 млн евро, они упали на 41%.

Из общего объема инвестиций, привлеченных в сентябре, 41 млн. евро приходилось на покупку недвижимости, а остальные 7,4 млн. евро были связаны с переводом капитала.

В прошлом месяце было выдано 75 золотых виз, из которых 67 были выданы в связи с требованием приобретения недвижимости, а восемь - в связи с переводом капитала. Среди инвесторов по программе "золотой визы" граждане Китая лидируют (4396), за ними следуют граждане Бразилии (829), Турции (366), ЮАР (314) и России (283), пишет ТАСС.