IRONMAN 70.3 Португалия

Эти соревнования, которые включают в себя заплыв, заезд на велосипеде и марафонский бег, проводятся крупнейшей в мире организацией триатлона. Здесь разыгрывается 50 слотов для участия в Чемпионате мира IRONMAN 70.3, который состоится в 2018 г.

В Португалии эти гонки проводятся в районе Кашкайша, оживленного космополитичного города рядом с морем. Начальным этапом является заплыв напротив крепости.

Затем проводится заезд на велосипеде протяженностью 90 км, который начинается в Кашкайше и проходит по проспекту Маржинал до Алжеса, а затем через Уэйраш с его великолепными видами на Атлантический океан. Обратный маршрут пролегает по другой улице, с видами на горы Синтры, а въезд в Кашкайш производится по шоссе из Гиншу.

Испытания завершаются марафонским забегом, который состоит из двух кругов, проходящих по всему приморскому бульвару длиной 3 км (Паридау) рядом с пляжами Кашкайша, Эшторила и Сан-Педру.

Соревнование пройдет 29 сентября