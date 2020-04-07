Испанец украл два миллиона масок, чтобы продать их в Португалию

Вторник, 07 Апрель 2020 Португалия Португалия

Испанец украл два миллиона масок, чтобы продать их в Португалию

Стоимость украденного материала составляет около 5 млн евро.

Полиция Галисии задержала предпринимателя за кражу 2 млн масок и другого медицинского инвентаря. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

По ее информации, операция прошла в городе Сантьяго-де-Компостела. Стоимость украденного материала составляет около 5 млн евро. Задержанный планировал перепродать медицинский инвентарь в Португалии.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. В настоящий момент в королевстве было выявлено более 135 тыс. инициированных, 13 055 человек умерли, пишет ТАСС.

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