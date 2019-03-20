Испанская сеть отелей инвестирует в Португалию 25 млн евро

Среда, 20 Март 2019 Португалия Португалия Туризм

Испанская сеть отелей инвестирует в Португалию 25 млн евро

Первая гостиница откроется в Лиссабоне уже в конце марта.

Испанская сеть отелей Casual Hoteles планирует инвестировать около 25 млн евро в пять отелей в Португалии. Об этом сообщил глава компании Хуан Санхуан. Объекты будут открыты в Лиссабоне и Порту до 2020 года, в каждом из них будет работать около 12 сотрудников, то есть всего будет трудоустроено 60 человек.

Первый отель откроется в Лиссабоне в конце марта. В него планируется инвестировать 8 млн евро. Затем будет открыт отель в Порту. В ближайшем будущем испанская компания рассчитывает на прибыль в 7 млн евро в год.

В настоящее время у Casual Hoteles 11 гостиниц в Испании. Компания планирует закрыть 2019 год с оборотом более 12 млн евро и увеличить активы на 57,8% по сравнению с 2018 годом.

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