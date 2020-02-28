Источник "зеленой" энергии создали в Португалии

Пятница, 28 Февраль 2020 Португалия Португалия

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В Португалии создали источник "зеленой" энергии с искусственным интеллектом.

На португальском острове Грасиоза в районе Азорских островов создали гибридный возобновляемый источник энергии, который объединяет солнечные панели, ветрогенераторы и хранилище энергии.

Об этом сообщает Renewable Energy Magazine. Общая мощность установки превышает 8 МВт, отмечает издание.

Оператором объекта станет финская технологическая группа Wartsila Corp. Для управления гибридной станцией будет использоваться интегрированная система энергоменеджмента, которая с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения будет оптимизировать производство энергии на основе моделей нагрузки и прогнозирования погоды, пишет obozrevatel.com.

В компании Wartsil также отметили, что на острове теперь будет использоваться до 65% возобновляемых источников энергии по сравнению с 15% до строительства объекта. Это должно существенно снизить нынешний уровень потребления дизельного топлива на острове, уверены в компании.

Аккумуляторные батареи, которые установили на станции, потребуются для балансирования нестабильной подачи энергии от солнечных панелей и ветрогенераторов. В часы пиковых нагрузок аккумуляторы будут заряжаться, а в случае нехватки электричества будут снабжать более 4000 жителей острова электроэнергией.

"Гибридная электростанция позволит снизить зависимость острова от импортируемого жидкого топлива и поможет сократить выбросы парниковых газов. Ежемесячно станция будет вырабатывать энергию, которая заменит 190 тыс. литров дизельного топлива", – отмечает издание.

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