Иван Маркано попал в команду сезона FIFA 20 в Португалии

Среда, 20 Май 2020 Португалия Португалия

Иван Маркано попал в команду сезона FIFA 20 в Португалии

EA Sports представила сборную лучших игроков чемпионата Португалии в FIFA 20.

Основным центральным защитником символической сборной стал бывший игрок «Рубина» Иван Маркано, испанец принадлежал казанцам с 2012 по 2014 год.

В этом сезоне 32-летний защитник отыграл 37 матчей за «Порту», в его активе шесть голов и одна результативная передача. За это Маркано получил специальную карточку в FIFA 20 с рейтингом 90, пишет matchtv.ru.

Также отметим попадание в сборную марокканца Аделя Таарабта, известного по выступлениям за «Тоттенхэм», «КПР» и «Милан». 30-летний хавбек реанимировал карьеру в «Бенфике», став ее основным игроком. В текущем сезоне он отметился одним голом и тремя передачами в 33 матчах. Таарабту присвоили карточку с общим рейтингом 92.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)