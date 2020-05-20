Иван Маркано попал в команду сезона FIFA 20 в Португалии

Основным центральным защитником символической сборной стал бывший игрок «Рубина» Иван Маркано, испанец принадлежал казанцам с 2012 по 2014 год.

В этом сезоне 32-летний защитник отыграл 37 матчей за «Порту», в его активе шесть голов и одна результативная передача. За это Маркано получил специальную карточку в FIFA 20 с рейтингом 90, пишет matchtv.ru.

Также отметим попадание в сборную марокканца Аделя Таарабта, известного по выступлениям за «Тоттенхэм», «КПР» и «Милан». 30-летний хавбек реанимировал карьеру в «Бенфике», став ее основным игроком. В текущем сезоне он отметился одним голом и тремя передачами в 33 матчах. Таарабту присвоили карточку с общим рейтингом 92.