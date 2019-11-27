Из-за ошибки «Финансов» жители Португалии заплатят налог 2015 года

Среда, 27 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Из-за ошибки «Финансов» жители Португалии заплатят налог 2015 года

Ошибки в расчетах обнаружили в 10 тысячах налоговых декларациях.

Накануне португальская налоговая служба (Autoridade Tributária e Aduaneira) сообщила об ошибке в расчетах IRS, в результате которой тысячи португальских налогоплательщиков должны будут доплатить в казну порядка 3,5 млн евро. Речь идет о 10 тысячах налоговых декларациях от 2015 года. Налогоплательщики, которые начали предпринимательскую деятельность в 2014 году, по ошибке были обложены налогом в соответствии с упрощенным налоговым режимом.

Причиной стали изменения в правилах расчета IRS, которые вступили в силу с января 2015 года. У налогоплательщиков, которые вели предпринимательскую деятельности первые два года, в 2015 году появились новые льготы. Однако, льготы должны были распространяться только на тех предпринимателей, которые открыли деятельность после вступления закона в силу. Ошибку налоговые инспекторы обнаружили лишь спустя несколько лет.

В результате налоговая отправила уведомления тысячам налогоплательщиков о необходимости уплатить недостающую сумму налога.

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