Изабель душ Сантуш прокомментировала арест счетов в Португалии

Пятница, 21 Февраль 2020 Португалия Португалия

Изабель душ Сантуш прокомментировала арест счетов в Португалии

Арест португальских активов Изабель душ Сантуш негативно повлияет на бизнес в Португалии.

Об этом заявила самая богатая женщина в Африке 20 февраля в комментарии агентству Reuters.

Согласно заявлению душ Сантуш, в результате ареста счетов ее португальские компании не могут осуществить выплаты по кредитам в размере 180 млн долл., хотя до этого не было допущено ни одной просрочки, пишет rossaprimavera.ru.

«Необъяснимый и необоснованный арест моих личных счетов и счетов компаний в Португалии… несет серьезные риски для всех заинтересованных сторон», — заявила душ Сантуш.

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