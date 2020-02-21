Изабель душ Сантуш прокомментировала арест счетов в Португалии

Об этом заявила самая богатая женщина в Африке 20 февраля в комментарии агентству Reuters.

Согласно заявлению душ Сантуш, в результате ареста счетов ее португальские компании не могут осуществить выплаты по кредитам в размере 180 млн долл., хотя до этого не было допущено ни одной просрочки, пишет rossaprimavera.ru.

«Необъяснимый и необоснованный арест моих личных счетов и счетов компаний в Португалии… несет серьезные риски для всех заинтересованных сторон», — заявила душ Сантуш.