Израиль победил в Евровидение-2018

Победу в конкурсе одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. По результатам голосования жюри и зрителей она набрала 529 баллов.

«Все правильно, Нетта была абсолютный лидер, у нее был самый хитовый номер, оригинальный, абсолютно в тренде. «Евровидение» любит оригинальность, вот поэтому киприотка, которая была лидером у букмекеров, и не выиграла», - сказала РИА Новости Рудковская.

Второе место, получив 436 баллов, заняла участница с Кипра Элени Фурейра, исполнившая композицию Fuego. На третьем оказался Сезар Сэмпсон из Австрии с песней Nobody But You с 342 баллами.

«Евровидение» в этом году впервые проходило в Португалии. Финальное шоу состоялось в субботу на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. На концерте выступили участники из 26 стран. Россию на конкурсе представила Юлия Самойлова с песней I Won"t Break, но в финал она не вышла.