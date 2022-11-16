Изучайте португальский эффективно!

Как и каждая современная программа, Gloss устанавливается на смартфон и будет у вас под рукой постоянно. Когда выдастся свободная минутка, в транспорте или дома, можно с пользой потратить ее на изучение языка.

Вместе с ежедневной практикой приложение становится еще более эффективным и может стать серьезным помощником при подготовке к экзамену на знание языка (необходимо для получения гражданства), для поиска новой работы, для общения с госслужащими и соседями.

В конце концов, знание языка помогает находить друзей, и это актуально для всех: и для молодежи, желающей расширить круг знакомств, и для людей в любом возрасте.

Согласитесь, что умение общаться на языке страны, в которой вы живете - это ключевой навык, необходимый каждому. Приложение Gloss поможет вам влиться в языковую и социальную среду Португалии легко и эффективно, как и положено современной языковой программе.

В настоящий момент доступна версия для Android, версия для iOS появится в ближайшее время. Попробуйте Gloss и наконец-то выучите португальский!