Изучайте португальский на iPhone!

Мы уже рассказывали о новом приложении для изучения языка «Gloss: учить португальский». Оно позволяет освоить язык с удовольствием и с максимально доступным комфортом.

Как и каждая современная программа, Gloss устанавливается на смартфон и будет у вас под рукой постоянно. Когда выдастся свободная минутка, в транспорте или дома, можно с пользой потратить ее на изучение языка.

Вместе с ежедневной практикой приложение становится еще более эффективным и может стать серьезным помощником при подготовке к экзамену на знание языка (необходимо для получения гражданства), для поиска новой работы, для общения с госслужащими и соседями.

В конце концов, знание языка помогает находить друзей, и это актуально для всех: и для молодежи, желающей расширить круг знакомств, и для людей в любом возрасте.

Согласитесь, что умение общаться на языке страны, в которой вы живете - это ключевой навык, необходимый каждому. Приложение Gloss поможет вам влиться в языковую и социальную среду Португалии легко и эффективно, как и положено современной языковой программе.

До недавнего времени Gloss был доступен только для владельцев Android, однако сейчас каждому доступна версия для iOS. Скачать приложение можно по следующей ссылке.

Теперь каждый, вне зависимости от технических предпочтений, может пользоваться Gloss и наконец-то достичь долгожданной цели: выучить португальский язык, раз - и навсегда!