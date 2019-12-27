К 2025 году португальских миллионеров станет больше на 49%

Пятница, 27 Декабрь 2019 Португалия Португалия

К 2025 году португальских миллионеров станет больше на 49%

По прогнозам аналитиков банка Credit Suisse, состоятельных граждан Португалии за пять лет станет больше на 49%.

Эксперты банка Credit Suisse в своем ежегодном докладе дали положительный прогноз относительно роста количества состоятельных граждан в мире, пишет ТАСС.

Согласно исследованию:

  • в Португалии через пять лет будет 174 тысячи миллионеров, что превышает средние показания для всех стран;
  • в мире к 2025 году станет на 16 миллионов больше состоятельных людей, чей капитал равен или превышает миллион евро, — всего их будет 62 миллиона;
  • 45% мирового богатства будут сосредоточены в руках всего лишь одного процента от всего населения планеты.

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