К Дню дипломата: соотечественники – в приоритете

Этот праздник учрежден в 2002 г. Выбор даты связан с историей возникновения первого российского внешнеполитического ведомства – Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 г.

В числе ключевых приоритетов внешней политики России – оказание всестороннего содействия соотечественникам, проживающим за рубежом. Защита их законных прав и интересов остается в фокусе нашего постоянного внимания. Оказываем консультационную, юридическую помощь представителям российской диаспоры, в случае необходимости подключаем адвокатов, которые хорошо ориентируются как в португальском, так и в российском правовом поле.

Информационная поддержка соотечественников обеспечивается, в том числе, почетными консулами России. В этом контексте большое значение придаем открытию в сентябре 2020 г. в дополнение к существующему на севере Португалии почетного консульства в регионе Алгарве, которое призвано способствовать удовлетворению нужд и чаяний российской общины на юге страны.

В предыдущем году мы столкнулись с новыми вызовами в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Весной 2020 г. ввиду прекращения португальским правительством международного авиасообщения основные усилия Посольства были направлены на реализацию масштабной гуманитарной программы по репатриации граждан. В ее рамках смогли вернуться в Россию более тысячи российских туристов и оказавшихся в затруднительных ситуациях резидентов Португалии.

Сохраняется интерес к Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В прошлом году одной семье, проживающей здесь, было выдано соответствующее свидетельство.

Защищая права российских граждан, рассчитываем на их посильное участие в этом процессе. Сплоченность различных организаций соотечественников способствовала бы тому, чтобы российская диаспора стала организованной частью португальского гражданского общества, которая принимала бы активное участие в продвижении своих законных интересов на территории страны.

Всегда открыты к контактам с россиянами, проживающими или временно находящимися на родине Камоэнса.

Заведующая консульским отделом

Посольства России в Португалии

Екатерина Спицына