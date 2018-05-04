Как долго хранить фактуры

Сегодня мы расскажем о том, сколько времени нужно хранить фактуры и другие доказательств оплаты за различные товары и услуги, чтобы иметь возможность подать рекламацию а также задействовать гарантию и разрешить другие проблемы.

Минимальный срок для хранения фактур варьируется от шести месяцев до пяти лет, в зависимости от типа.