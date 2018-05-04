Как долго хранить фактуры
Фактуры - единственный способ избежать, чтобы с нас потребовали оплаты счетов, которые, возможно, уже были оплачены.
Сегодня мы расскажем о том, сколько времени нужно хранить фактуры и другие доказательств оплаты за различные товары и услуги, чтобы иметь возможность подать рекламацию а также задействовать гарантию и разрешить другие проблемы.
Минимальный срок для хранения фактур варьируется от шести месяцев до пяти лет, в зависимости от типа.
- 6 месяцев должны храниться все счета-фактуры, связанные с едой, жильем, газом, водой, электроэнергией, интернетом и телефоном. Cогласно ст. 10 Закона о публичных услугах, «право на получение стоимости предоставленной услуги прекращается в течение 6 месяцев после ее предоставления». Таким образом, если вы получите фактуру за услуги, которые относятся к периоду более чем последние 6 месяцев, вы не обязаны ее оплачивать.
- В течение 1 года должны храниться все фактуры, связанные с услугами водопроводчика, электрика, каменщика, маляра и прочих специалистов. Год - это именно тот гарантийный период, в течение которого - в случае аномалии в выполненной работе - вы можете подать рекламацию лицу, выполнившему услугу.
- В течение 2 лет должны храниться фактуры, связанные с покупкой движимого имущества (к примеру, это электробытовые товары, мебель, мобильные телефоны и пр.). Поскольку срок действия гарантии составляет именно 24 месяца.
- Фактуры на оплату обследований, анализов или других медицинских услуг должны храниться в течение 3 лет. Это крайний срок, в течение которого государственные учреждения могут взимать плату за возможные несделанные платежи. По истечении этого периода право требовать деньги упраздняется за сроком давности, и вы больше не несете ответственность за выплату долга.
- Фактуры, подтверждающие расходы на образование, здравоохранение, проживание и другие, которые включены в IRS или на портал e-fatura, нужно хранить в течение 4 лет чтобы избежать проблем с возможной налоговой проверкой. Такой же срок касается оплаты различных видов налогов, таких как единый транспортный налог (IUC), ибо «Финансы» могут потребовать подтверждения оплаты в течение 4 лет.
- Фактуры на расходы, связанные с домом, такие как оплата кондоминиума или аренда, должны храниться в течение 5 лет.
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