Как Португалии удалось выйти из кризиса

Португалия была одной из стран, особенно сильно пострадавших от долгового кризиса в еврозоне. Но за последние три года правительству премьер-министра Антониу Кошты удалось переломить ситуацию. Страна опережает еврозону по темпам экономического роста, безработица упала до 6,7%, а бюджетный дефицит в этом году впервые более чем за 45 лет может оказаться нулевым, пишет vedomosti.ru.

По словам Кошты, добиться всего этого удалось благодаря прекращению политики жесткой экономии.

Пример Португалии может быть поучительным для других стран еврозоны. Переживающая рецессию Италия продолжает спорить с Еврокомиссией (ЕК) о размере бюджетного дефицита. В Греции партия «Сириза» пришла к власти, выступая против мер жесткой экономии, но в итоге вынуждена была реализовать многие из них.