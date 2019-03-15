Как повлияет Brexit на жизнь португальских экспатов

Правительство Португалии хочет добиться того, чтобы граждане страны могли голосовать на местных выборах в Великобритании даже после Брексита.

Возможность голосования на местных выборах и баллотирования граждан ЕС, проживающих в других странах ЕС, является неотъемлемым правом, представленным много лет назад Брюсселем.

Вчера вечером Португалия представила правительству Великобритании предложение об обеспечении двусторонних прав в обеих странах после Brexit. Таким образом экспаты обеих стран могли бы продолжали голосовать на местных выборах.

Министр иностранных дел Аугушто Сантуш Сильва в его письме-предложении отмечает, что британцы в Португалии сохранили бы свое право голоса на местных выборах, а также баллотируются на выборах, пишет ТАСС.

Объявление было сделано после заседания кабинета в Лиссабоне, чтобы обсудить влияние Brexit на жизнь португальских экспатов и двухсторонние экономические и дипломатические отношения