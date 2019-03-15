Как повлияет Brexit на жизнь португальских экспатов

Пятница, 15 Март 2019 Португалия Португалия

Как повлияет Brexit на жизнь португальских экспатов

Правительство хочет добиться того, чтобы португальцы продолжали голосовать на местных выборах в Британии и после Брексита.

Правительство Португалии хочет добиться того, чтобы граждане страны могли голосовать на местных выборах в Великобритании даже после Брексита.

Возможность голосования на местных выборах и баллотирования граждан ЕС, проживающих в других странах ЕС, является неотъемлемым правом, представленным много лет назад Брюсселем. 

Вчера вечером Португалия представила правительству Великобритании предложение об обеспечении двусторонних прав в обеих странах после Brexit. Таким образом экспаты обеих стран могли бы продолжали голосовать на местных выборах.

Министр иностранных дел Аугушто Сантуш Сильва в его письме-предложении отмечает, что британцы в Португалии сохранили бы свое право голоса на местных выборах, а также баллотируются на выборах, пишет ТАСС.

Объявление было сделано после заседания кабинета в Лиссабоне, чтобы обсудить влияние Brexit на жизнь португальских экспатов и двухсторонние экономические и дипломатические отношения

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